Amethi News: सात दिन से नल सूखे, पानी के लिए भटक रहे 20 हजार लोग

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30 अगस्त की रात गांव िस्थत दोनों टंकियों का बिजली केबल चोरी हो जाने से मोटरें चलनी बंद हो गईं, जिससे 3900 कनेक्शनधारकों के घरों तक पानी पहुंचना बंद हो गया है।एक कनेक्शन से औसतन पांच से छह लोग जुड़े हैं। इस आधार पर दोनों टंकियों की आपूर्ति ठप होने से लगभ्ाग 20 हजार से अधिक लोगों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है।टंकियों से जुड़ी सैकड़ों सार्वजनिक टोटियां भी बंद पड़ी हैं। इससे उन परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है, जिनके पास पानी का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। ग्रामीण पानी के इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं।ग्रामीणों का कहना है कि सुबह होते ही पानी की व्यवस्था की चिंता सताने लगती है। पीने के पानी के साथ खाना बनाने, बर्तन धोने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी दूरदराज से पानी लाना पड़ रहा है। इससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी हो रही है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।