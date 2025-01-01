Amethi News: कान्हा के शृंगार से सजे बाजार, झूलों की बढ़ी मांग

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इस बार लड्डू गोपाल के लिए लकड़ी के झूलों की मांग अधिक है। सामान्य डिजाइन के साथ सोफा और बेड की शक्ल वाले झूले भी बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हैं। लकड़ी और धातु के झूलों में कई डिजाइन उपलब्ध हैं। कमल की आकृति वाले सिंहासन भी ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ खरीदारी लगातार बढ़ रही है।श्रद्धालु लड्डू गोपाल की नई पोशाक के साथ मुकुट, बांसुरी, हार, कंगन, पायल और मोरपंख भी खरीद रहे हैं। स्कूलों और घरों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए कान्हा और राधारानी की पोशाक की भी मांग है। गौरीगंज के चौक बाजार के व्यापारी सुनील हरिवंशी ने बताया कि जन्माष्टमी के लिए शृंगार और सजावट की नई सामग्री मंगाई गई है। झूले 300 से 1,500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। मटकी और आकर्षक मुकुट की मांग भी है। मुकुट 15 रुपये प्रति ग्राम की दर से मिल रहा है।दुकानदार अजय जायसवाल और बब्लू कसौधन ने बताया कि कुछ सामान के दाम पिछले वर्ष से बढ़े हैं, फिर भी बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा। सुशील जायसवाल के मुताबिक लकड़ी के झूलों की सबसे अधिक मांग है। इनकी कीमत 600 से 3,000 रुपये तक है।इंसेटसामान और कीमतझूला : 150 से 3,000 रुपयेसोफा-बेड कॉम्बिनेशन झूला : 450 रुपयेबांसुरी : 20 से 50 रुपयेराधारानी के कपड़े : 150 से 300 रुपयेमटकी : 40 से 100 रुपयेपीतल की लड्डू गोपाल मूर्ति : 100 से 2,000 रुपयेमुकुट : 10 से 200 रुपयेमोरपंख : 10 से 80 रुपयेलड्डू गोपाल के कपड़े : 50 से 300 रुपयेखिलौने : 150 से 350 रुपयेसिंहासन : 100 से 1,000 रुपये