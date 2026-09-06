Amethi News: नंद के घर आनंद भयो... के लगे जयकारे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिनभर व्रत रखने के बाद श्रद्धालुओं ने रात 12 बजे बाल स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक किया। नए वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान कराया गया। माखन-मिश्री समेत व्यंजनों का भोग लगाकर आरती की गई। गांवों तक मंदिरों और घरों में आकर्षक झांकियां सजाई गईं। अमेठी कस्बे के देवीपाटन मंदिर में दो झांकियां सजाई गईं।हनुमानगढ़ी मंदिर, सगरा तिराहा, राजेश मसाला शिव मंदिर, केशवनगर और अस्पताल रोड पर झांकियां सजाई गईं। मुसाफिरखाना क्षेत्र में त्रिसुंडी स्थित त्रिभुवन इंटर कॉलेज, नगेसरगंज, करवा, जाखाशिवपुर, दादरा, उमागिश्रपुर और कुंडा नेवादा में झांकियां सजाई गईं। जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों ने कृष्ण-राधा के जीवन प्रसंगों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत कीं। श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की।एसपी ने मंदिर में की पूजाभादर/संग्रामपुर। एसपी सरवणन टी ने पीपरपुर थाना परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने नवनिर्मित अमृत सरोवर का फीता काटकर लोकार्पण किया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संग्रामपुर में जन्माष्टमी पर थाने में मंदिर और फरियादी विश्राम गृह का लोकार्पण किया गया। मंदिर में पूजा-अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया गया।स्कूल में हुई चित्रकला प्रतियोगिताजगदीशपुर। उच्च प्राथमिक विद्यालय पिसियावां में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। कक्षा छह में रजिया बानो, प्रवीण और शिवानी, कक्षा सात में कामिनी, अंशिका और रूबी तथा कक्षा आठ में शिवानी, समर और ज्योति ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। रानीगंज स्थित पं. केपी त्रिपाठी स्मारक चिकित्सालय में जन्माष्टमी पर जन्मे नवजातों को कान्हा की पोशाक पहनाई गई। केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। (संवाद)