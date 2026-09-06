Amethi News: लूडो में गुलनाज और मनीष ने मारी बाजी

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कैरम प्रतियोगिता में रुचि ने प्रथम और दुर्गा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। लूडो के बालिका वर्ग में गुलनाज बानो प्रथम और सुनैना द्वितीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में मनीष ने प्रथम और अमन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शतरंज में जायद अली प्रथम और अरुण द्वितीय स्थान पर रहे।रस्सी कूद में अल्सिफा ने पहला और सकीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रधानाध्यापक धनंजय यादव ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भाग लेना भी जरूरी है। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।