Amethi News: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया प्रदर्शन

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मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र पाल ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम रखा जाता है। इसी तरह ओबीसी के लिए भी अलग कॉलम होना चाहिए। ओबीसी की जातियों की सूची भी पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि गणना के समय लोगों की जाति सही तरीके से दर्ज हो सके। विज्ञापन





उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना में ओबीसी को सही स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए गणना के दौरान ओबीसी की सभी जातियों को दर्ज करने की साफ व्यवस्था जरूरी है। प्रदर्शन में संतोष कुमार, रामराज कोरी, जगप्रसाद, देवता दीन मौर्य, गुरुप्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आद मौजूद रहे। मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र पाल ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम रखा जाता है। इसी तरह ओबीसी के लिए भी अलग कॉलम होना चाहिए। ओबीसी की जातियों की सूची भी पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि गणना के समय लोगों की जाति सही तरीके से दर्ज हो सके।उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना में ओबीसी को सही स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए गणना के दौरान ओबीसी की सभी जातियों को दर्ज करने की साफ व्यवस्था जरूरी है। प्रदर्शन में संतोष कुमार, रामराज कोरी, जगप्रसाद, देवता दीन मौर्य, गुरुप्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आद मौजूद रहे।

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अमेठी सिटी। जातिवार गणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग कॉलम बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने वर्ष 2027 की जनगणना में ओबीसी की सभी जातियों को अलग से दर्ज करने और उनकी सूची तैयार करने की मांग की।