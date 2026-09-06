Amethi News: करणी सेना ने किया मार्च
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 06 Sep 2026 12:47 AM IST
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भादर। यूजीसी एक्ट के विरोध में करणी सेना डब्ल्यूएस के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता नरबहनपुर गांव से हाथों में भगवा ध्वज और मांगों से जुड़े पोस्टर-बैनर लेकर निकले।
अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए पीपरपुर स्टेशन मोड़ तक पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक्ट वापस लेने और आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी रोल बैक, जाति नहीं, योग्यता पहचानें समेत अन्य नारे लगाए। पीपरपुर स्टेशन मोड़ पर पहुंचकर मार्च समाप्त हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी में आरक्षण संबंधी संशोधन पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मार्च में प्रदीप सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, सत्यम तिवारी, दिलीप तिवारी, अभिषेक सिंह, विपिन सिंह, शशिकांत मिश्र, आशीष और मारकंडेय सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।
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अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए पीपरपुर स्टेशन मोड़ तक पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक्ट वापस लेने और आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी रोल बैक, जाति नहीं, योग्यता पहचानें समेत अन्य नारे लगाए। पीपरपुर स्टेशन मोड़ पर पहुंचकर मार्च समाप्त हुआ।
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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी में आरक्षण संबंधी संशोधन पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मार्च में प्रदीप सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, सत्यम तिवारी, दिलीप तिवारी, अभिषेक सिंह, विपिन सिंह, शशिकांत मिश्र, आशीष और मारकंडेय सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।
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