Amethi News: लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 04 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। जिले में बृहस्पतिवार को हुई रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। हालांकि जलभराव और कीचड़ ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी जमा होने से पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
गौरीगंज में जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय और सहकारिता सहायक आयुक्त कार्यालय परिसर में जलभराव हो गया। कर्मचारियों और काम से आने वाले लोगों को पानी के बीच होकर गुजरना पड़ा। पानी निकासी के लिए पंपिंग सेट लगाए गए। कई मोहल्लों और संपर्क मार्गों पर कीचड़ फैलने से आवाजाही प्रभावित रही। राहगीर रामकुमार ने बताया कि पानी और कीचड़ से कपड़े खराब होने के साथ फिसलने का खतरा बना रहता है। विकास ने कहा कि जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है।
अमेठी नगर के जूनियर हाईस्कूल परिसर, खेरौना, पुलिस लाइन के पास ककवा मार्ग और एसडीएम कॉलोनी में भी पानी जमा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों और संपर्क मार्गों पर जलभराव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। बाजार शुकुल क्षेत्र में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
विज्ञापन
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है।
विज्ञापन
गौरीगंज में जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय और सहकारिता सहायक आयुक्त कार्यालय परिसर में जलभराव हो गया। कर्मचारियों और काम से आने वाले लोगों को पानी के बीच होकर गुजरना पड़ा। पानी निकासी के लिए पंपिंग सेट लगाए गए। कई मोहल्लों और संपर्क मार्गों पर कीचड़ फैलने से आवाजाही प्रभावित रही। राहगीर रामकुमार ने बताया कि पानी और कीचड़ से कपड़े खराब होने के साथ फिसलने का खतरा बना रहता है। विकास ने कहा कि जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है।
विज्ञापन
अमेठी नगर के जूनियर हाईस्कूल परिसर, खेरौना, पुलिस लाइन के पास ककवा मार्ग और एसडीएम कॉलोनी में भी पानी जमा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों और संपर्क मार्गों पर जलभराव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। बाजार शुकुल क्षेत्र में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
विज्ञापन
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है।