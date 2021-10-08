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Amethi News: फुटबॉल का जिला स्तरीय चयन ट्रायल आज

Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 AM IST
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District-level football selection trials today.
अमेठी सिटी। डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में सीनियर पुरुष फुटबॉल का जिला स्तरीय चयन ट्रायल बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे होगा। चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय समन्वय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। उप क्रीड़ाधिकारी अरविंद कुशवाहा ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल हों। खिलाड़ियों को आधार कार्ड की छायाप्रति और दो पासपोर्ट आकार के फोटो साथ लाने होंगे। जिला स्तर पर चुने गए खिलाड़ियों का मंडलीय चयन ट्रायल 16 अक्तूबर को दोपहर दो बजे अयोध्या में होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 23 से 30 अक्तूबर तक वाराणसी में होगी।
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