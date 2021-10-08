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सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज उड़वा में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सरमे में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के कोची गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के रूपापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फुरसतगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





श्रीमद्भागवत कथा

दोपहर 02: 00 बजे। जामो के जोरापुर गांव में प्रवाचक आचार्य संतोष महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक जगत नारायण मिश्र।

दोपहर 02: 00 बजे। जामो कस्बे में प्रवाचक अमरेश कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक देवेंद्र कुमार त्रिपाठी।

दोपहर 02: 00 बजे। संग्रामपुर के रानीपुर गांव में प्रवाचक अमित कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक राधाकृष्ण दुबे।

दोपहर 02: 00 बजे। रामपुर चौधरी के पूरे बेगम गांव में प्रवाचक प्रणव पुरी महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक पारस नाथ पांडेय।

मेला