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परिजन अब उनका शव दुबई से गांव लाने की तैयारी में जुटे हैं। पिता भगौती प्रसाद ने सरकार से बेटे का शव भारत मंगाने में मदद की गुहार लगाई है। पिता भगौती प्रसाद ने बताया कि बृहस्पतिवार से बेटे का फोन नहीं लग रहा था। दुबई में रह रहे दोनों छोटे भाइयों ने उसकी तलाश शुरू की। शनिवार को होटल की पार्किंग में खड़ी कार में शव मिलने की जानकारी हुई।बेटे की मौत की खबर से परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। सभी को दिसंबर में उसके घर लौटने का इंतजार था। दिलीप पिछले करीब 20 वर्षों से दुबई के अबुधाबी में रहकर काम कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने छोटे भाइयों राजू गिरी और मनीष गिरी को भी अपने पास बुला लिया था। उन्होंने बहन सीमा देवी और दोनों भाइयों की शादी भी कराई थी।परिवार में पत्नी प्रिया, 13 वर्षीय बेटी पलक और नौ वर्षीय बेटा है। मां शिवमती को भी बेटे के लौटने का इंतजार था। बताया जाता है कि सितंबर में दिलीप पिता का इलाज कराने के लिए गांव आए थे। वापस दुबई जाते समय उन्होंने जल्द लौटने का वादा किया था। दिसंबर में बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए घर आने की बात कही थी। अब उनकी मौत की खबर से पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों की खुशियां बिखर गई हैं। परिजन शव को गांव लाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हैं।