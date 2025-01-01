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रात में बिजली गुल होने के बाद ग्रामीणों को सुबह तक आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। सुबह बिजली नहीं मिलने से घरों की पानी की टंकियां नहीं भर सकीं। कई परिवारों को पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी जुटाने में परेशानी हुई। बिजली आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।ग्रामीण अखिलेश पांडेय और आकाश गुप्ता ने बताया कि सुबह बिजली नहीं रहने से पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हुई। पवन पांडेय और विजय प्रकाश ने कहा कि बिजली गुल रहने से घरों के जरूरी काम समय पर नहीं हो सके। ग्रामीणों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की है।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल से इमरजेंसी रोस्टिंग की जा रही है। स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती नहीं की जा रही है। आपूर्ति कंट्रोल से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार संचालित हो रही है।जिले के 38 उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में इमरजेंसी रोस्टिंग और लोकल फॉल्ट से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। रात में करीब तीन घंटे और दिन में चार से छह घंटे तक कटौती हो रही है। इससे गेहूं की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। शुकुलपुर उपकेंद्र से रविवार सुबह 10 बजे ठप हुई आपूर्ति दोपहर 12:10 बजे बहाल हुई। शाम 4:40 बजे फिर बिजली गुल हुई, जो 5:45 बजे आई।