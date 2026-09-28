Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।







खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल अफुइया शाहगढ़ में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सवितापुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। जामों के बाल गोविंद तिवारी गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।







किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के भौसिंहपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।







शिविर



सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। भेंटुआ के भुसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।



सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

मेला