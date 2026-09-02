Ambedkar Nagar News: संदिग्ध हालात में कमरे में मिला महिला का शव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:55 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:55 PM IST
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सद्दरपुर। अलीगंज क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में मंगलवार दोपहर बाद 32 वर्षीय महिला ललिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के गले पर रस्सी के निशान मिलने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है।
ललिता के पति महावीर मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के रामगढ़ प्रतापनगर के निवासी हैं। वह करीब एक दशक से बहादुरपुर में किराये का कमरा लेकर पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल के पास रहकर मजदूरी करते हैं। मंगलवार सुबह महावीर मजदूरी के लिए निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे एक ग्रामीण ने फोन कर उन्हें बताया कि ललिता कमरे में अचेत अवस्था में पड़ी हैं।
सूचना मिलते ही महावीर घर पहुंचे और एंबुलेंस से ललिता को सीएचसी टांडा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ललिता की मौत से उनके तीन मासूम बच्चे मां के साये से वंचित हो गए। आठ वर्षीय काजल, पांच वर्षीय अन्नया और तीन वर्षीय सौम्या सदमे में हैं। थानाध्यक्ष सुनील पांडेय ने बताया कि महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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ललिता के पति महावीर मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के रामगढ़ प्रतापनगर के निवासी हैं। वह करीब एक दशक से बहादुरपुर में किराये का कमरा लेकर पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल के पास रहकर मजदूरी करते हैं। मंगलवार सुबह महावीर मजदूरी के लिए निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे एक ग्रामीण ने फोन कर उन्हें बताया कि ललिता कमरे में अचेत अवस्था में पड़ी हैं।
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सूचना मिलते ही महावीर घर पहुंचे और एंबुलेंस से ललिता को सीएचसी टांडा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ललिता की मौत से उनके तीन मासूम बच्चे मां के साये से वंचित हो गए। आठ वर्षीय काजल, पांच वर्षीय अन्नया और तीन वर्षीय सौम्या सदमे में हैं। थानाध्यक्ष सुनील पांडेय ने बताया कि महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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