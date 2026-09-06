Ambedkar Nagar News: नॉर्थ जोन शॉटगन शूटिंग में गर्वित ने जीते दो स्वर्ण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 PM IST
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अमर उजाला, अंबेडकरनगर। जिले के युवा निशानेबाज गर्वित पांडेय ने जयपुर में आयोजित 45वीं नॉर्थ जोन शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। गर्वित ने ट्रैप स्पर्धा की जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों वर्गों में बेहतर प्रदर्शन के साथ उन्होंने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।
जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में दो से सात सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 10 राज्यों के 350 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में ट्रैप स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। लखनऊ के ट्रैप निशानेबाज विक्रम राय, अमित अग्रवाल, यशराज सिंह, यशार्थ विनोद मिश्रा, रुद्रांश विनायक यादव, अज्लान असगर और अकबर नकवी समेत कई खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया।
कड़े मुकाबले के बीच गर्वित ने सटीक निशानेबाजी करते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। एक ही प्रतियोगिता में दो वर्गों में स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत और निशानेबाजी में मजबूत पकड़ को दर्शाता है। उपलब्धि से परिवार और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है।
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लखनऊ में ले रहे प्रशिक्षण
व्यवसायी आशीष पांडेय के पुत्र गर्वित वर्तमान में लखनऊ की अवध राइफल शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वह दिसंबर 2026 में होने वाली राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है।
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जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में दो से सात सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 10 राज्यों के 350 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में ट्रैप स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। लखनऊ के ट्रैप निशानेबाज विक्रम राय, अमित अग्रवाल, यशराज सिंह, यशार्थ विनोद मिश्रा, रुद्रांश विनायक यादव, अज्लान असगर और अकबर नकवी समेत कई खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया।
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कड़े मुकाबले के बीच गर्वित ने सटीक निशानेबाजी करते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। एक ही प्रतियोगिता में दो वर्गों में स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत और निशानेबाजी में मजबूत पकड़ को दर्शाता है। उपलब्धि से परिवार और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है।
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लखनऊ में ले रहे प्रशिक्षण
व्यवसायी आशीष पांडेय के पुत्र गर्वित वर्तमान में लखनऊ की अवध राइफल शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वह दिसंबर 2026 में होने वाली राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है।