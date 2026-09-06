Ambedkar Nagar News: जन आरोग्य मेले में 1909 मरीजों का हुआ उपचार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 PM IST
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अंबेडकरनगर। बारिश और मौसम में बदलाव के बीच जिले में बुखार और सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। रविवार को जिले के 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित जन आरोग्य मेले में 1909 मरीजों का उपचार किया गया।
इन मरीजों में 346 बुखार, 274 श्वसन, 179 गैस्ट्रो, 173 मधुमेह, 102 उच्च रक्तचाप और 20 लिवर संबंधी समस्या के मरीज शामिल रहे।
मेले में मरीजों के उपचार के लिए 54 चिकित्सक और 178 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहा। चिकित्सकीय जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं दी गईं। बुखार और सांस संबंधी शिकायत वाले मरीजों को खानपान में सावधानी बरतने, पर्याप्त आराम करने और लक्षण बने रहने पर जांच कराने की सलाह दी गई। उपचार कराने वालों में 777 पुरुष, 932 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल रहे।
स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 32 मरीज टीबी से संबंधित पाए गए। विभाग ने इन मरीजों की आगे की जांच और उपचार प्रक्रिया शुरू कराने की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बुखार समेत अन्य लक्षणों वाले मरीजों की समय से जांच कराने पर जोर दिया, ताकि बीमारी की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा सके। बारिश के मौसम को देखते हुए मच्छरजनित रोगों की भी जांच की गई। 118 लोगों की मलेरिया और 42 लोगों की डेंगू जांच हुई। हालांकि, किसी भी मरीज में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।
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इन मरीजों में 346 बुखार, 274 श्वसन, 179 गैस्ट्रो, 173 मधुमेह, 102 उच्च रक्तचाप और 20 लिवर संबंधी समस्या के मरीज शामिल रहे।
मेले में मरीजों के उपचार के लिए 54 चिकित्सक और 178 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहा। चिकित्सकीय जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं दी गईं। बुखार और सांस संबंधी शिकायत वाले मरीजों को खानपान में सावधानी बरतने, पर्याप्त आराम करने और लक्षण बने रहने पर जांच कराने की सलाह दी गई। उपचार कराने वालों में 777 पुरुष, 932 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल रहे।
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स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 32 मरीज टीबी से संबंधित पाए गए। विभाग ने इन मरीजों की आगे की जांच और उपचार प्रक्रिया शुरू कराने की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बुखार समेत अन्य लक्षणों वाले मरीजों की समय से जांच कराने पर जोर दिया, ताकि बीमारी की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा सके। बारिश के मौसम को देखते हुए मच्छरजनित रोगों की भी जांच की गई। 118 लोगों की मलेरिया और 42 लोगों की डेंगू जांच हुई। हालांकि, किसी भी मरीज में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।
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