Ambedkar Nagar News: स्कूटी व जेवर से भरा बैग छोड़ महिला गायब

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पुलिस ने स्कूटी के पंजीकरण के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया। स्कूटी इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के चितवई निवासी अनिल जायसवाल के नाम पंजीकृत है और उनकी पत्नी मीनाक्षी इसका इस्तेमाल करती हैं। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने अनिल से फोन पर संपर्क किया। अनिल ने बताया कि स्कूटी उनकी पत्नी की है और बैग में रखे जेवर भी उन्हीं के हैं।परिजनों के अनुसार मीनाक्षी काफी समय से बीमार चल रही हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।। बृहस्पतिवार सुबह वह अकबरपुर जाने की बात कहकर स्कूटी से घर से निकली थीं। अनिल काम के सिलसिले में सूरत में रह रहे हैं। दोपहर करीब एक बजे मामले में नया मोड़ आ गया। मीनाक्षी अचानक अपने ससुराल पहुंच गईं। उन्हें सुरक्षित देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली।सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि मीनाक्षी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। वह अकबरपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थीं, लेकिन कलेक्ट्रेट के पास स्कूटी और जेवरों से भरा बैग छोड़कर ससुराल कैसे पहुंचीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर स्कूटी और जेवरात परिजनों को सौंप दिए गए हैं।