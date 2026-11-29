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उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कहा कि इन दलों ने भाजपा का भय दिखाकर मुस्लिमों का वोट तो हासिल किया, लेकिन उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दलित समाज मायावती, यादव समाज अखिलेश यादव और अन्य जातियां अपने नेताओं को अपना रहनुमा मानती हैं, जबकि मुस्लिम समाज का अपना कोई नेतृत्व नहीं है।डॉ. अय्यूब ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि मदरसों और दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तथा थानों में मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। उन्होंने बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरा टैक्स देने के बावजूद कपड़ा उद्योग और बुनकरों के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया।आजम खां का जिक्र करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव की भी आलोचना की। साथ ही एसआईआर के बाद जनगणना और एनसीआर लागू होने की आशंका जताई। कहा कि इससे मुस्लिमों के सामने अपनी पहचान साबित करने की चुनौती खड़ी हो सकती है। सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाम सरवर, जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद, मोहम्मद असलम, उपेंद्र दूबे, जिकरान अंसारी और किरन देवी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।