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पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे शाहगंज बाजार के जेसी चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार संतोष को टक्कर मार दी। वह ट्रक के पहिए के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर ट्रक और चालक को पकड़ लिया। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।संतोष शाहगंज बाजार में स्टूडियो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह रोज बाइक से दुकान आते-जाते थे। छह भाइयों में पांचवें नंबर के संतोष अविवाहित थे। उनकी असामयिक मौत से परिवार के साथ पूरे गांव में शोक की लहर है। एएसपी डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि हादसा जौनपुर जिले में हुआ है।