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नौ अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांच अप्रैल की सुबह विवेक सिंह अपनी बहन खुशबू की मदद से पुत्री को ले गया था। आरोपी पहले से ही पुत्री से फोन पर बात करता था। आरोपी ने दावा किया कि किशोरी अपनी मर्जी से महाराष्ट्र गई थी। दोनों ने मंदिर में शादी की और पति-पत्नी की तरह रहे। उसने प्राथमिकी में देरी और साक्ष्यों को संदिग्ध बताया। अभियोजन पक्ष ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। अदालत ने कहा कि घटना के समय किशोरी नाबालिग थी। नाबालिग की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।अदालत ने आरोपी के सभी दावों को खारिज कर दिया। पुलिस विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों को सही माना गया। अदालत ने इस मामले में पत्रावली 14 दिसंबर के लिए तय की है। उस दिन आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।