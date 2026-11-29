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सियाराम के मुताबिक, उनकी पत्नी सोना देवी का पथरी का इलाज महामाया मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में चल रहा था। आरोप है कि चार नवंबर 2026 को गांव के ही एक व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सक की मिलीभगत से पत्नी को बस्ती स्थित उनके निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां, ऑपरेशन के नाम पर आठ हजार रुपये नकद और संबंधित व्यक्ति के खाते से 15,395 रुपये ऑनलाइन जमा कराए गए।ऑपरेशन के बाद पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुछ दिन बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और घाव से पस निकलने लगा। 11 नवंबर को पेट में गंभीर संक्रमण फैलने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर-15 में भर्ती कराया गया। यहां दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन 28 नवंबर को उनकी मौत हो गई।आयुष्मान कार्ड के बावजूद वसूली रकमपति सियाराम का कहना है कि पत्नी के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उसका लाभ नहीं दिया गया। उन्हें निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया गया। उन्होंने वहां बताया भी उनके पास कार्ड मौजूद है इसके बावजूद पैसे जमा करा कर ही इलाज कराने का दबाव बनाया गया।शिकायत करने पर धमकाने का आरोपसियाराम ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई कथित लापरवाही और आयुष्मान कार्ड से निशुल्क उपचार नहीं मिलने की शिकायत लेकर वह पुलिस को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे। इसकी जानकारी डॉक्टर को हो गई। इसके बाद चिकित्सक और उनके साथियों ने उन्हें डराया-धमकाया। आरोप है कि आर्थिक मदद के नाम पर 10 से 11 हजार रुपये देकर सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।जांच के बाद होगी कार्रवाईमेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि मामला मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। आवश्यक कार्रवाई के लिए कॉलेज प्रशासन को पत्राचार किया जाएगा।