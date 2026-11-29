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शनिवार देर शाम संतकबीरनगर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानमती पासवान के पति एवं समाजसेवी मोतीलाल पासवान तथा भाजपा कार्यकर्ता अमर सिंह पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक सहायता देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक के बड़े भाई सुनील निषाद घटना के दिन की आपबीती सुनाते हुए भावुक हो गए। उन्होंने आलापुर थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला के कथित व्यवहार पर भी सवाल उठाए। विज्ञापन

परिजनों ने स्पा सेंटर के वास्तविक संचालकों, कर्मचारियों और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मोतीलाल पासवान ने कहा कि मामले को शासन के उच्चस्तर तक पहुंचाकर परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्राधिकारी आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। शनिवार देर शाम संतकबीरनगर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानमती पासवान के पति एवं समाजसेवी मोतीलाल पासवान तथा भाजपा कार्यकर्ता अमर सिंह पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक सहायता देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक के बड़े भाई सुनील निषाद घटना के दिन की आपबीती सुनाते हुए भावुक हो गए। उन्होंने आलापुर थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला के कथित व्यवहार पर भी सवाल उठाए।परिजनों ने स्पा सेंटर के वास्तविक संचालकों, कर्मचारियों और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मोतीलाल पासवान ने कहा कि मामले को शासन के उच्चस्तर तक पहुंचाकर परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्राधिकारी आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।

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आलापुर। रामनगर बाजार स्थित स्पा सेंटर में 20 नवंबर की रात संदिग्ध परिस्थितियों में हुई अजय निषाद की मौत का खुलासा आठ दिन बाद भी नहीं हो सका है। इससे मृतक के परिजनों में नाराजगी है। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा और न ही जांच की प्रगति के बारे में संतोषजनक जानकारी दी गई।