Ambedkar Nagar News: तैराकी में सिखाए बचाव के तरीके

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विजयगांव में किया गया जागरूकअंबेडकरनगर। अकबरपुर नगर पालिका की सफाई टीम ने मंगलवार को विजयगांव वार्ड में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों, सड़कों के किनारे और आसपास जमा कचरा व गंदगी हटाई। कर्मचारियों ने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई की और एकत्र कचरे को वहां से हटाकर संबंधित स्थानों को व्यवस्थित किया। अभियान में वार्ड के उन हिस्सों पर भी सफाई कराई गई जहां नियमित सफाई की जरूरत थी। नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफाई संबंधी कार्य पूरा किया। अभियान के तहत वार्ड के विभिन्न हिस्सों में कचरा हटाने और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई।बकाया भुगतान के साथ दुरुस्त किए गए गलत बिलअंबेडकरनगर। अकबरपुर में बिजली विभाग की ओर से मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं के बकाया बिल जमा किए गए और बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया गया। भुगतान से विभाग को 68 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। शिविर में बकायेदार उपभोक्ताओं ने पहुंचकर बिल जमा किए। वहीं, कुछ लोगों ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई जिसकी विभागीय कर्मचारियों ने जांच कर आवश्यक सुधार किया। शिविर में भुगतान और बिल सुधार की सुविधा एक ही स्थान पर मिलने से उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े।41 लाभार्थियों के बने आयुष्मान कार्डअंबेडकरनगर। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मंगलवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जिला अस्पताल के साथ-साथ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने योजना से वंचित पात्र परिवारों के सदस्यों का पंजीकरण किया और उनका आयुष्मान कार्ड बनाया। अभियान में करीब 41 लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया। विशेष रूप से बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी गई।