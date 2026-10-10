Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर जेवर हड़पे

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एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि तीन अक्तूबर को जितिया पर्व पर घर से जेवर गायब मिले। शनिवार को शक होने पर भतीजी से पूछताछ की गई। तब उसने कथित घटना की जानकारी दी। शिकायत के अनुसार, गांव निवासी उमेश कुमार राजभर उर्फ करिया किशोरी को स्कूल जाते समय रोकता था। वह परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कई माह से दुष्कर्म कर रहा था। किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर को परिवार के सदस्य बीमार भाभी को अस्पताल ले गए थे। इसी दौरान आरोपी ने किशोरी से घर में रखे जेवर लाने को कहा। धमकी के डर से 23 सितंबर को किशोरी बक्से में रखे 21 जेवर आरोपी को दे आई। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी। (संवाद)