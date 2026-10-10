Ambedkar Nagar News: वीआईपी फीडर की बिजली दो घंटे रहेगी बंद

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अंबेडकरनगर। नवरात्र और दीपावली पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए 11 अक्तूबर को अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र के 11 केवी वीआईपी फीडर पर अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके चलते रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में क्षतिग्रस्त एसटीपी पोल की मरम्मत और विद्युत लाइनों के संपर्क में आ रही पेड़ों की डालियों की कटाई-छंटाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने बताया कि त्योहारों पर बेहतर और ट्रिपिंग-मुक्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। (संवाद)