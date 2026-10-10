Ambedkar Nagar News: जिलाध्यक्ष 50 कार्यकर्ताओं संग दिल्ली रवाना

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विशाल वर्मा ने बताया कि वह राहुल गांधी के धरने में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई।उधर, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृष्णकुमार यादव पुलिस को चकमा देकर करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदेश सचिव को घर से निकलने नहीं दिया। यादव ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसी कार्रवाई का विरोध जारी रखेंगे और अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे।