Ambedkar Nagar News: पाइपलाइन की नहीं हो सकी मरम्मत, जाम से लोग परेशान

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जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे कोतवाली के पास नगर पालिका की पेयजल पाइपलाइन फट गई थी। इसके बाद सड़क खोदकर मरम्मत का काम शुरू कराया गया, लेकिन तीन दिन बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। सड़क पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।एंबुलेंस चालकों के अनुसार पेठिया से गर्भवती महिला को महिला अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस करीब 30 मिनट तक जाम में फंसी रही। वहीं नगपुर सीएचसी से मंगुराडिला निवासी मरीज को जिला अस्पताल ले जा रही दूसरी एंबुलेंस को भी जाम में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वार्ड नंबर चार निवासी 82 वर्षीय सुशीला देवी ने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। सोमवार को घर के रोजमर्रा के काम के लिए पानी नहीं मिला। इससे खाना तक बाहर से मंगाना पड़ा।जाम की स्थिति को देखते हुए जलालपुर पुलिस ने मौके पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत स्थल पर नगर पालिका का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। लोगों के मुताबिक मरम्मत में देरी से जहां आवागमन प्रभावित हो रहा है, वहीं पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत के लिए सामान गोरखपुर से मंगाया गया था। कुछ अन्य सामान की भी जरूरत है, जिसे मंगाया जा रहा है। सामान मिलते ही मरम्मत का काम पूरा करा दिया जाएगा।