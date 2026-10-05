Ambedkar Nagar News: शिवबाबा धाम में आस्था संग सजा साप्ताहिक मेला
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
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कटेहरी। अकबरपुर के शिवबाबा धाम में सोमवार को साप्ताहिक मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर कतार लगी रही। आसपास के गांवों के अलावा दूसरे क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
श्रद्धालु बेलपत्र, फूल, धूप, नारियल और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। कतार में अपनी बारी का इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। कई श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में समय-समय पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।
पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और मेले में खरीदारी के लिए पहुंचे। मेले में पूजन सामग्री, प्रसाद, खाद्य पदार्थ और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें सजी थीं। महिलाओं ने घरेलू सामान की खरीदारी की, जबकि बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चे अपनी पसंद के खिलौने खरीदते नजर आए।
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दोपहर तक मंदिर के मुख्य द्वार और मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। एक ओर लोग दर्शन-पूजन में जुटे रहे तो दूसरी ओर मेले में खरीदारी और खानपान का सिलसिला चलता रहा।
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श्रद्धालु बेलपत्र, फूल, धूप, नारियल और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। कतार में अपनी बारी का इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। कई श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में समय-समय पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।
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पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और मेले में खरीदारी के लिए पहुंचे। मेले में पूजन सामग्री, प्रसाद, खाद्य पदार्थ और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें सजी थीं। महिलाओं ने घरेलू सामान की खरीदारी की, जबकि बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चे अपनी पसंद के खिलौने खरीदते नजर आए।
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दोपहर तक मंदिर के मुख्य द्वार और मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। एक ओर लोग दर्शन-पूजन में जुटे रहे तो दूसरी ओर मेले में खरीदारी और खानपान का सिलसिला चलता रहा।