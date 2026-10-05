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Ambedkar Nagar News: एनएचएम कर्मियों ने काली पट्टी बांध जताया विरोध

Mon, 05 Oct 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:47 PM IST
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NHM employees registered their protest by wearing black armbands
अंबेडकरनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की ओर कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को उठाया गया। पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई।
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एनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बंशमणि पांडेय के निर्देशन में संविदा कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों सहित सीएचसी के कर्मचारियों ने भी विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि संगठन के निर्देश पर तीन दिनों से सभी संविदा कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध जताएंगे।
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इसके बाद 10 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिसके बाद 12 अक्तूबर को प्रदेश मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित करने के साथ ही समान कार्य-समान वेतन के आधार पर वेतन वृद्धि की जाए।
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कर्मचारियों ने 10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ता, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी जैसे लाभों की मांग की। उन्होंने गैरजनपद स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति और आउटसोर्स कर्मियों के जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन की भी मांग रखी। इस दौरान महामंत्री डॉ. राहुल श्रीवास्तव, संध्या सिंह, डॉ. सर्वेश गुप्ता, डॉ. रवि वर्मा, सुनील वर्मा आदि मौजूद रहे।
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