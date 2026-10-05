Ambedkar Nagar News: रंगोली प्रतियोगिता में सौम्या ग्रुप अव्वल

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प्रतियोगिता में सौम्या ग्रुप ने प्रथम और शिक्षा ग्रुप ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. वीरेंद्र कुमार मौर्य, डॉ. रीता सिंह और डॉ. लालजीत राम शामिल रहे, जबकि मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. जेबी सिंह रहे। कार्यक्रम संयोजक डॉ. कौशल किशोर यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।रील्स के माध्यम से किया योजनाओं का बखानजलालपुर। बाबा बरुआदास पीजी कॉलेज परुइय्या आश्रम के छात्र-छात्राओं ने रील्स के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने बताया कि इन योजनाओं से ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।एमए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा चांदनी द्विवेदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। छात्रों ने योजनाओं के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।