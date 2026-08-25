Ambedkar Nagar News: श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में किया दर्शन-पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 25 Aug 2026 11:34 PM IST
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अंबेडकरनगर। सावन का अंतिम सोमवार बीतने के बाद भी मंगलवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई। सुबह मंदिरों के कपाट खुलते ही दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। शिवबाबा धाम में सुबह मंदिर खुलते ही आसपास के गांवों और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। कुछ ही देर में दर्शन के लिए कतार लग गई। श्रद्धालु गंगाजल, दूध और पूजन सामग्री लेकर पहुंचे। अकबरपुर के गायत्री मंदिर, शहजादपुर शिवालय घाट, पहितीपुर रोड स्थित शिव मंदिर, मीरानपुर शिवालय घाट और बस स्टेशन स्थित शिव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालु पहुंचते रहे।
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