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Ambedkar Nagar News: चार खेलों के जिला स्तरीय ट्रायल की तारीख तय

Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST
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Dates fixed for district-level trials in four sports.
अंबेडकरनगर। जिले के खिलाड़ियों के लिए चार खेलों में राज्य स्तरीय समन्वय प्रतियोगिताओं की चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य स्तरीय समन्वय प्रतियोगिताओं के लिए चार खेलों के जिला स्तरीय चयन/ट्रायल का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 20 से 22 सितंबर तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अलग-अलग वर्गों के खिलाड़ियों का चयन होगा।
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जिला स्तर पर चुने जाने वाले खिलाड़ी इसके बाद मंडल स्तरीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे। जूनियर बालक कबड्डी का जिला स्तरीय ट्रायल 20 सितंबर को सुबह नौ बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। चयनित खिलाड़ियों का मंडल स्तरीय ट्रायल 21 सितंबर को अयोध्या में होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 25 से 27 सितंबर तक अयोध्या में प्रस्तावित है। सीनियर पुरुष हॉकी का जिला स्तरीय ट्रायल 21 सितंबर को सुबह नौ बजे होगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 22 सितंबर को अयोध्या में होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में होगी।
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सीनियर पुरुष बॉक्सिंग और सब-जूनियर बालक कबड्डी का जिला स्तरीय ट्रायल 22 सितंबर को होगा। दोनों खेलों के मंडल स्तरीय ट्रायल 23 सितंबर को अयोध्या में होंगे। बॉक्सिंग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता एक से चार अक्तूबर तक झांसी, जबकि सब-जूनियर बालक कबड्डी की प्रतियोगिता सात से नौ अक्तूबर तक आजमगढ़ में होगी। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ संबंधित जिला स्तरीय चयन/ट्रायल में भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह नौ बजे से होगी।
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