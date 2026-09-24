Prayagraj News: भैंस चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा

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जानकारी के अनुसार, कौंधियारा के सेहरा गांव निवासी युवक रात के समय गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। ग्रामीणों ने उसे भैंस चोर समझ लिया और पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह करीब आठ बजे उसे छोड़ दिया गया। विज्ञापन

इस मामले में एसीपी करछना कुंज लता ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है। मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, कौंधियारा के सेहरा गांव निवासी युवक रात के समय गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। ग्रामीणों ने उसे भैंस चोर समझ लिया और पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह करीब आठ बजे उसे छोड़ दिया गया।इस मामले में एसीपी करछना कुंज लता ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है। मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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थाना क्षेत्र के सेमरी बनका गांव में एक युवक को भैंस चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।