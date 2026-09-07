Prayagraj News: ऑटो की टक्कर से सड़क पर 10 मीटर तक घिसटा युवक, मोबाइल में हुआ विस्फोट

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प्रीतम नगर निवासी अथर्व चित्रांश प्रतापगढ़ स्थित एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि शनिवार सुबह वह स्कूटी से बस पकड़ने के लिए घर से निकला था। हाईकोर्ट पानी की टंकी के पास पहुंचा तो सामने से विपरीत दिशा में आ रहे एक ऑटो ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गया और करीब 10 मीटर तक घिसटता चला गया।हादसे में उसकी स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के कुछ देर बाद जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म होने लगा। खतरा भांपकर मोबाइल जेब से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। मोबाइल सड़क पर गिरते ही उसमें तेज धमाका हुआ और विस्फोट हो गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली है, घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ऑटो चालक की पहचान की जा रही है।