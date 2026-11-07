Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Vice-Chancellor to decide on the issues faced by AMU nursing staff within two months

हाईकोर्ट : एएमयू के नर्सिंग स्टाफ की समस्याओं पर दो महीने में निर्णय लें कुलपति, कारणयुक्त आदेश पारित करें

Sat, 07 Nov 2026 11:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 Nov 2026 11:13 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नर्सिंग स्टाफ की सेवा संबंधी समस्याओं पर कुलपति को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Vice-Chancellor to decide on the issues faced by AMU nursing staff within two months
एएमयू। - फोटो : samvad

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नर्सिंग स्टाफ की सेवा संबंधी समस्याओं पर कुलपति को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से विस्तृत प्रत्यावेदन दिए जाने पर सुनवाई कर नियमानुसार कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नर्सेज एसोसिएशन की याचिका पर दिया।

विज्ञापन

याचिका में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और न्यू इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग संवर्ग के पदों की संख्या बढ़ाने और रिक्त स्वीकृत पदों को भरने की मांग की गई थी।इसके अलावा नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का रिक्त पद भरने, वरिष्ठता सूची जारी कर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति देने, एमएसीपी का लाभ देने, वेतन निर्धारण और ग्रेड पे संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी।

विज्ञापन

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्यावेदन पर विचार करने पर सहमति जताई गई। कोर्ट ने एसोसिएशन को तीन सप्ताह में कुलपति के समक्ष विस्तृत प्रत्यावेदन देने को कहा। कुलपति को निर्देश दिया कि उचित सुनवाई का अवसर देकर किसी कानूनी बाधा के अभाव में प्रत्यावेदन मिलने के दो महीने के भीतर निर्णय लें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed