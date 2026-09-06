स्वास्थ्य : टाइट जींस-लेगिंग से दब रही नस, युवाओं में घुटना व कमर दर्द की समस्या

प्रमुख लक्षण

1-जांघ के बाहरी या आगे के हिस्से में सुई चुभने जैसा एहसास या तेज जलन।

2-प्रभावित हिस्से की त्वचा का सुन्न हो जाना।

3-हल्के से स्पर्श व कपड़ों के रगड़ खाने पर भी दर्द या असहजता होना।



कैसे करें बचाव



1-ढीले व आरामदायक कपड़े पहनें व कमर पर टाइट बेल्ट बांधने से बचें।

2- यदि वजन अधिक है, तो इसे नियंत्रित करने से नस पर पड़ने वाला दबाव कम होता है।

3-शुरुआती स्तर पर दर्द निवारक दवाएं व डॉक्टर की सलाह से टॉपिकल क्रीम (जैसे लीडोकेन) दी जाती हैं।



बीमारी महिला-पुरुष दोनों में देखने को मिलती है। खासतौर से जिन लोगों में मोटापा होता है। ऐसे लोगों को वजन कम करने के साथ ढीले कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी 3 व विटामिन बी 12 की कमी न होने दें। -डॉ. कमलेश सोनकर, विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज।