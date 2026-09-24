फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief for government employees regarding the occupation of PDA housing.

Prayagraj News: पीडीए के आवास पर कब्जे के लिए सरकारी कर्मचारियाें को राहत

Thu, 24 Sep 2026 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Relief for government employees regarding the occupation of PDA housing.
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की आवासीय योजनाओं में सरकारी कर्मचारियों को प्लॉट या फ्लैट के मूल्य की 25 फीसदी धनराशि का भुगतान करने पर कब्जा मिल जाएगा।
विज्ञापन

वहीं, जो बैंक पीडीए की आवासीय योजनाओं के लिए जितने अधिक लोगों को होम लोन देगा, पीडीए फ्लैट या प्लॉट की बिक्री से प्राप्त वाली धनराशि उसी बैंक में जमा कराएगा और इससे बैंकों का फायदा होगा। पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषि राज ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह चर्चा की है कि अधिक से अधिक लोगों को अपना घर खरीदने के लिए आसानी से लोन कैसे मिल सकता है।
विज्ञापन

वहीं, पीडीए ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अगर कोई प्लॉट या फ्लैट के मूल्य का पूरा भुगतान 45 दिनों में कर देता है तो उसे मूल्य छह फीसदी घटा दिया जाएगा। प्रयागराज एयरपोर्ट के पास नई टाउनशिप ‘एयरोसिटी’ के लिए शासन से 100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा पीडीए कसारी मसारी में भी आधुनिक आवासीय योजना के तहत 2-बीएचके वाले 602 फ्लैट बनाने जा रहा है जिसे रेरा से मंजूरी मिल चुकी है और इसका मानचित्र भी स्वीकृत किया जा चुका है। पीडीए के उपाध्यक्ष ने बैंकों से कहा है कि इलाहाबाद को हाईकोर्ट, जनपद न्यायालय, सरकारी कार्यालयों के बाहर शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों को लोगों को होम लोन के बारे में जानकारी दें और होम लोन से जुड़े अलग-अलग ऑफर के बारे में भी बताएं।

वर्जन
पीडीए अपनी आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहा है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक रणनीति बनाई गई है।
ऋषि राज, उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed