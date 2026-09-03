प्रयागराज : कतवारूपुर में एक साल बाद फिर दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर; ग्रामीणों में दहशत

पहले भी कई गांवों में दिखा था तेंदुआ

इससे पहले पिछले वर्ष नौ अगस्त को कछार से निकलकर तेंदुआ क्षेत्र के धनैचा मलखानपुर गांव में धान के खेत में बैठा दिखाई दिया था। ग्रामीणों के पहुंचने पर वह भागकर पास के ज्वार के खेत में घुस गया था। वन विभाग की टीम ने जाल लगाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन तेंदुआ गांव के युवक राजेंद्र को घायल कर दूसरे खेत में भाग गया था। दो दिन बाद सुदनीपुर कला गांव में तेंदुए ने तालाब के किनारे चारा खा रहे बकरी के बच्चे का शिकार किया था। ग्रामीणों के पहुंचने पर वह बच्चे को छोड़कर झाड़ियों में गुम हो गया था।

तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी जुट गए थे। रेस्क्यू के लिए कानपुर से एक्सपर्ट भी बुलाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ दिन बाद जमुनीपुर गांव में धान के खेत में बैठे तेंदुए ने शौच के लिए गए एक युवक को घायल कर दिया था और खेत में भाग गया था।

कई महीने तक क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना रहा यह तेंदुआ आठ जनवरी को झूंसी थाना क्षेत्र के छिबैयां गांव में तीन लोगों को घायल करने के बाद गांव निवासी रतन सिंह के मकान में घुस गया था। वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया था और बाद में चित्रकूट के जंगल में छोड़ दिया था।