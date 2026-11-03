फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   If only Ritu had waited for the results of the third counselling session

Prayagraj News: काश! तीसरी काउंसिलिंग के परिणाम का इंतजार कर लेती ऋतु

Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
If only Ritu had waited for the results of the third counselling session
झूंसी के त्रिवेणीपुरम कालोनी में छात्रा ऋतु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती पु
त्रिवेणीपुरम में नीट की छात्रा ऋतु शर्मा की आत्महत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। सबके जुबान पर एक ही बात है, काश! ऋतु तीसरी काउंसिलिंग के परिणाम का इंतजार कर लेती तो आज वह जिंदा होती।
विज्ञापन

इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और परिणाम को लेकर बच्चों में बढ़ती बेचैनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के मुताबिक, नीट के दो राउंड की काउंसलिंग में ऋतु का चयन नहीं हो पाया था। वह तनाव में थी। कॉल्विन अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ.राकेश पासवान का कहना है कि बच्चों को जीवन में धैर्य रखना चाहिए। किसी एक परीक्षा या उसके परिणाम से जिंदगी तय नहीं होती। असफलता या मनचाहा परिणाम न मिलने पर निराश होने के बजाय आगे के अवसरों का इंतजार करना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना और मुश्किल समय में उनका साथ देना चाहिए।
विज्ञापन

गोली की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी?
एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बगल के कमरे में गोली चली तो आवाज भी हुई होगी। इसके बावजूद माता पिता को कुछ पता ही नहीं चला। एसीपी झूंसी अरुण पाराशर ने बताया कि चूंकि ऋतु दी रात तक अपने कमरे में पढ़ाई करती थी और माता पिता खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। शायद यही वजह होगी कि उन्हें पता नहीं चला। ऋतु का एक भाई है, वह देहरादून में पढ़ाई कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुसाइड नोट मिलने की चर्चा
चर्चा है कि छात्रा का अंग्रेजी में सुसाइड नोट मिला है। उसमें वह वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (ओसीडी) से पीड़ित होने की बात लिखी है। उसने लिखा है कि बीमारी के कारण उसके मन में बार-बार अनचाहे विचार आते हैं। फिलहाल, सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं देर रात तक नहीं हो सकी। परिजनों ने बताया कि ऋतु आंख से संबंधित परेशानी से जूझ रही थी। उसका दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी बना था। वह पढ़ाई में अच्छी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed