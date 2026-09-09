हाईकोर्ट : विदेश भेजने के नाम पर 90 लोगों से 78 लाख ठगे, फर्जी वीजा पर केवल चार युवकों को ही भेजा दुबई

दुबई, सऊदी और कजाकिस्तान भेजने के नाम पर करीब 90 लोगों से 78 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि रुपये लेने के बाद ज्यादातर लोगों को विदेश नहीं भेजा गया जबकि फर्जी वीजा पर दुबई भेजे गए चार लोग वहीं फंस गए। खुल्दाबाद पुलिस ने मोहम्मद मुजतबा खान, नाहिद अंजुम, फैसल खान, जाकिया खाला, अमन, वाहिद अली और मो. अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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मूलरूप से रायबरेली के कहरिया बाजार निवासी शिकायतकर्ता मोहम्मद हनीफ ने बताया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2025 के बीच करीब 90 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर रकम जुटाई गई। करीब 65 लाख रुपये मोहम्मद मुजतबा खान उर्फ सानू रहमान को जबकि करीब 13 लाख रुपये फैसल खान उर्फ असीम शेख, जकिया खाला और अमन को दिए गए।रकम अलग-अलग तारीखों में अलग-अलग लोगों से खातों में जमा कराई गई। आरोप है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद केवल मोहम्मद अय्यूब, रज्जव अली, इबरार अहमद और कमलेश कुमार को दुबई भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद न उनका मेडिकल कराया गया और न एमिरेट्स आईडी बनवाई गई। दावा है कि फर्जी वीजा के कारण चारों दुबई में फंसे हुए हैं। वहीं, अटाला निवासी मोहम्मद अहमद उर्फ मुन्ना जूजू पर 3.50 लाख लेने और छह पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया है।