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Prayagraj News: कूड़ा गाड़ी से स्वच्छता की बढ़ेगी रफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
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Garbage vehicles will accelerate the pace of cleanliness
कोरांव नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान को लेकर ओमप्रकाश केसरवानी ने दिखाई हरी झंडी
नगर पंचायत अध्यक्ष ओमप्रकाश केसरी ने नगर में स्वच्छता अभियान की रफ्तार को बढ़ाने के लिए शनिवार को शाम चार बजे ट्रैक्टर-ट्राॅली कूड़ा लोडर, पानी टैंकर आदि नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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उन्होंने नगर वासियों से नगर के विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि नगरवासियों का सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दौरान सभासद विजेंद्र तिवारी जेहली, राजकुमार केसरी, सचिन केसरी, अमरेंद्र केसरी, भाजपा नेता रामकृष्ण केसरी आदि माैजूद रहे।
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