Prayagraj News: कवच पर कोहरे का प्रहार, रेलवे बेबस

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प्रयागराज और आसपास के रूटों से गुजरने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी तो कुछ के फेरों में कटौती की गई है। प्रयागराज-मुजफ्फरपुर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (14112) दो दिसंबर से 24 फरवरी 2027 तक निरस्त रहेगी।वापसी में मुजफ्फरपुर-प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक (14111) भी दो दिसंबर से 24 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता (22198/22197) साप्ताहिक ट्रेन दिसंबर से फरवरी के अंत तक पूरी तरह रद्द रहेगी।कई ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है। ग्वालियर-बरौनी (11123) तीन दिसंबर से 25 फरवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को, बरौनी-ग्वालियर (11124) चार दिसंबर से 26 फरवरी 2027 तक हर मंगलवार एवं शुक्रवार को निरस्त रहेगी।वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ (11109) और लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (11110) पांच दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी दोनों ओर से एक दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को निरस्त रहेंगी।आगरा फोर्ट-लखनऊ (12180) जंक्शन और लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट (12179) पांच दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को संचालित नहीं होंगी। आगरा कैंट-होशियारपुर (11905) दो दिसंबर से 26 फरवरी 2027 तक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को और होशियारपुर-आगरा कैंट (11906) तीन दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को निरस्त रहेगी।कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण भी किया गया है। हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस (12177) चार दिसंबर से 26 फरवरी 2027 तक आगरा कैंट और मथुरा के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी, जबकि मथुरा-हावड़ा (12178) सात दिसंबर से 22 फरवरी 2027 तक मथुरा से आगरा कैंट के बीच नहीं चलेगी।