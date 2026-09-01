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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   First a sit-in protest at the Tehsil, then a road blockade at the Kotwali intersection

Prayagraj News: पहले तहसील में धरना, फिर कोतवाली तिराहे पर चक्का जाम

Tue, 01 Sep 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 01 Sep 2026 01:51 AM IST
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First a sit-in protest at the Tehsil, then a road blockade at the Kotwali intersection
फूलपुर तहसील मुख्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी।
सोमवार को किरांव गांव में भूमिधरी जमीन पर मंदिर निर्माण को लेकर विवाद सड़क तक पहुंच गया। बजरंग दल के नेतृत्व में लोगों ने फूलपुर तहसील में धरना-प्रदर्शन किया। कुलदीप सरोज ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी भूमिधरी जमीन पर मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा है और कार्य रोक दिया है। सुनवाई न होने पर प्रदर्शनकारी फूलपुर कोतवाली तिराहे पर प्रयागराज-जौनपुर राजमार्ग पर बैठ गए। उन्होंने करीब ढाई घंटे तक चक्का जाम कर दिया।
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इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी हुई। सूचना पर फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क खाली कराने की कोशिश की, पर प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम से फोन पर बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हुआ। एसडीएम हीरालाल सैनी ने बताया कि किरांव गांव में दो पक्षों के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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