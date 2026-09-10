फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Divorce decree will not be set aside after 21 years without sufficient grounds for condoning the delay

प्रयागराज : 21 साल बाद देरी माफी के पर्याप्त कारण के बिना रद्द नहीं होगी तलाक की डिक्री

Thu, 10 Sep 2026 04:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Sep 2026 04:27 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एकपक्षीय तलाक की डिक्री को 21 साल बाद चुनौती देने पर केवल आवेदन दाखिल कर देने से देरी स्वत: माफ नहीं मानी जा सकती।

विज्ञापन
Divorce decree will not be set aside after 21 years without sufficient grounds for condoning the delay
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एकपक्षीय तलाक की डिक्री को 21 साल बाद चुनौती देने पर केवल आवेदन दाखिल कर देने से देरी स्वत: माफ नहीं मानी जा सकती। अदालत को पहले देरी के पर्याप्त व संतोषजनक कारण, समन की विधिवत तामील के सवाल पर निर्णय करना होगा।

विज्ञापन


इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने बलिया परिवार न्यायालय का आदेश निरस्त कर मामले को नए सिरे से तय करने के लिए कहा है। लल्लू राम और शिव कुमारी देवी की शादी 1981 में हुई थी। लल्लू राम ने तलाक का मुकदमा दाखिल किया था। शिव कुमारी के अदालत में उपस्थित न होने पर दिसंबर 1990 को एकपक्षीय तलाक की डिक्री पारित हुई।
विज्ञापन


शिव कुमारी ने करीब 21 साल बाद 2011 में आदेश नौ नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल कर डिक्री रद्द करने की मांग की। परिवार न्यायालय ने नवंबर 2019 को उनका आवेदन स्वीकार कर तलाक की डिक्री निरस्त कर दी थी। इस फैसले को लल्लू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने पाया कि परिवार न्यायालय ने देरी के कारणों पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। साथ ही यह भी नहीं जांचा कि 1990 में शिव कुमारी को मुकदमे का समन कानून के अनुसार तामील हुआ था या नहीं। कोर्ट ने दोनों आवेदनों को बहाल करते हुए परिवार न्यायालय को अधिकतम दो माह में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed