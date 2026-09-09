Prayagraj News: अग्रसेन जयंती समारोह की तैयारियों पर मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 09 Sep 2026 02:16 AM IST
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अग्रसेन जयंती आयोजन समिति ने 12 अक्तूबर को होने वाले समारोह की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र अग्रवाल ने की। इस दौरान समारोह को ऐतिहासिक बनाने पर चर्चा की गई। समिति ने अग्रसेन धर्मशाला की विशेष सजावट की रूपरेखा तय की। मौके पर गौरवराज अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, पवन अग्रवाल, विनय अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और मनीष अग्रवाल आदि रहे।
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