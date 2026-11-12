Jalandhar News: खेत में पराली के ढेर के पास मिली 500 ग्राम हेरोइन

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फिरोजपुर। थाना ममदोट पुलिस ने खेत में पराली के ढेर के पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई प्रवीण कुमार पुलिस पार्टी के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें सुंदर वाले झुग्गे के पास सूचना मिली। बंबा हाजी के नाले के पास स्थित खेत में पराली के ढेर के निकट एक संदिग्ध वस्तु पड़ी थी। यह वस्तु पीले टेप से लिपटी हुई थी। पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच की। जांच में 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन के साथ पैकिंग सामग्री भी कब्जे में ले ली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किसने छिपाई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

संवाद न्यूज एजेंसी