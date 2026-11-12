Jalandhar News: मोगा में दुर्घटनाग्रस्त सफारी से अवैध शराब बरामद

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मोगा। मोगा सिटी-1 पुलिस ने लोहारा चौक के पास एक दुर्घटनाग्रस्त सफारी गाड़ी से 40 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की हैं। गाड़ी नंबर एचपी-12-एन-5778 बताया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर 11 नवंबर 2026 को एक्साइज एक्ट की धारा 61-1-14 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच जारी है।

संवाद न्यूज एजेंसी