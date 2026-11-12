बिहार: जमीन विवाद में हुई थी दुकानदार की हत्या, मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार, दीपावली की रात मारी थी गोली

मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के खोपड़िया गांव में दीपावली की रात हुए सुबोध सिंह (38) हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्या में संलिप्तता के आरोप में मुख्य अभियुक्त समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा और एक खोखा भी घघरी नदी से बरामद किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जमीन लीज पर लेने के विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है।

गुरुवार को चौसा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उदाकिशुनगंज के एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली की रात खोपड़िया गांव निवासी सुबोध सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने एफएसएल, डीआईयू और एसटीएफ की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया।

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एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खोपड़िया गांव निवासी प्रिंस कुमार उर्फ प्रीतम सिंह और मो. मोहतसिन उर्फ मो. औसिफ उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रिंस जमीन लीज पर लेने का कारोबार करता था। वहीं, मृतक सुबोध सिंह भी जमीन लीज पर लेते थे। इसी कारोबार को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

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आरोपियों की निशानदेही पर कोसी-घघरी नदी में बाबा विशु राउत स्थान के पीछे फेंका गया देसी कट्टा और एक खोखा बरामद किया गया। पुलिस ने मछुआरों और ग्रामीणों की मदद से हथियार को नदी से निकलवाया। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

एसडीपीओ ने बताया कि प्रिंस कुमार उर्फ प्रीतम सिंह के खिलाफ चौसा थाना में पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2022 का मारपीट, चोरी और धमकी से संबंधित मामला तथा वर्ष 2026 का एक अन्य मामला शामिल है। दूसरे मामले में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराएं दर्ज हैं।

छापेमारी टीम में चौसा थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान, अवर निरीक्षक विक्रम कुमार, डीआईयू टीम, एसटीएफ, तकनीकी शाखा और चौसा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।