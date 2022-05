{"_id":"6283f57fbdd40c08362704cc","slug":"allahabad-high-court-prohibition-on-issuing-eligibility-certificate-to-tet-pass-bed-degree-holders","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad high court: टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक बरकरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 May 2022 12:50 AM IST