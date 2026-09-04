Prayagraj News: बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, तटवर्ती गांवों में लिया जायजा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
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टोंस और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तहसील प्रशासन सतर्क है। बृहस्पतिवार को एसडीएम संदीप तिवारी और नायब तहसीलदार संध्या गोस्वामी ने तटवर्ती गांवों का दौरा किया। उन्होंने कटका मेड़रा, महेवा, ढोलीपुर गांवों का जायजा लिया। नदी के जलस्तर और गांवों में जलभराव की जानकारी ली गई। राजस्व कर्मियों को बाढ़ राहत शिविर तैयार रखने को कहा। आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में रात में भी राजस्व कर्मचारी तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों के लिए बिजली, पेयजल और भोजन की व्यवस्था होगी। प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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