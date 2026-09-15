एएमयू: वाशिंगटन डीसी एल्युमनी एसोसिएशन देगी छात्रवृत्ति, कक्षा 11 से पीजी तक के छात्र-छात्राएं कर सकेंगे आवेदन

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पाने का मौका है। एएमयू के ऑफिस ऑफ एलुमनी अफेयर्स ने अलीगढ़ एल्युमनी एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। छात्रवृत्ति मेरिट-कम-नीड के आधार पर प्रदान की जाएगी।

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ऑफिस ऑफ एलुमनी अफेयर्स की ओर से 11 सितंबर को जारी नोटिस के अनुसार, एएमयू के बॉयज और गर्ल्स दोनों विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके दायरे में कक्षा 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बोनाफाइड विद्यार्थी शामिल हैं।